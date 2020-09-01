İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Evinde ve diğer... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Evinde ve diğer yerlerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bilgisayarlara el konuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Evinde ve diğer yerlerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bilgisayarlara el konuldu." Kaynak: AA