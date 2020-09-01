İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Evinde ve diğer...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Evinde ve diğer...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Evinde ve diğer yerlerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bilgisayarlara el konuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
01.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Evinde ve diğer yerlerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bilgisayarlara el konuldu."

Kaynak: AA

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