İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan KKTC'ye Ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi temaslarda bulunmak üzere Perşembe günü KKTC'ye geliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 Şubat Perşembe günü KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile bir araya gelecek. Bakan Soylu, KKTC İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilecek olan heyetler arası toplantıda suçların önlenmesi ve KKTC'ye giriş çıkışlarda sakıncalı insanların tespitine yönelik işbirliği protokolüne imza atacak.

Görüşmede ayrıca, suç ve suçların önlenmesine yönelik ülkeye girişlerde online sorgu sistemi, muhaceret, siber suçlarla ilgili teknik donanım ve eğitim, iş birliği, düzensiz göçle mücadele edilmesine yönelik yasal, idari, kurumsal, teknik kapasite geliştirme faaliyetlerinin belirlenmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda ortak projeler geliştirilmesi ve uygulanması konularının ele alınması bekleniyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA