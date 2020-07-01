İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kaybolan tekneye ilişkin açıklama (1) Açıklaması
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kaybolan tekneye ilişkin açıklama (1) Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde kaybolan teknenin içinde 55-60 civarında kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kaybolan tekneye ilişkin açıklama (1) Açıklaması
01.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde kaybolan teknenin içinde 55-60 civarında kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldığını belirtti.

Sabah saatlerinde Van'a gelen Bakan Soylu, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksek Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirlerince karşılandı.

Soylu, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Haziran'da saat 18.00'da bir muhtarın ihbarı sonucu Van Gölü'nde bir teknenin battığı haberini aldıklarını söyledi.

"Teknede 55-60 kişi olduğu değerlendiriliyor"

Medeni ve Servet Aktaş yönetimindeki teknede kaçak göçmenlerin olduğu ihbarının geldiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Bunun üzerine arama ve tarama çalışmaları hem havadan hem de göl yüzeyinde hemen başlatıldı. 28 Haziran'da bahsedilen kişilerden Medeni Akbaş ailesini aramak suretiyle kendisinin yüzerek kurtulduğunu ve bir çiftlikte bulunduğunu ifade etti. Bunun üzerine emniyet güçlerimiz, jandarmamız telefon izlemek suretiyle hangi çiftlikte olduğunu buldu ve gözaltına aldı. Ardından Medeni Akbaş'ın çelişkili ifadeleri söz konusu oldu. Bu çelişkili ifadeleri devam etti. Ama en nihayetinde gerek bulundukları köylerle, muhtarla ve kendisiyle yapılan mülakatlar çerçevesinde teknenin içinde 55-60 civarında kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı. Bu noktaya ulaşılınca ben de hemen o saatte sayın Cumhurbaşkanımıza bu bilgiyi arz ettim."

"6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı"

Van Valisi, İl Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü, ilgili kurtarma ekipleri AFAD, UMKE ve bunun için yetiştirilmiş JAK timleri ve iki bot timiyle bütün arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Dün itibarıyla 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu sabah bu sayı 6 oldu. Hemen sonar cihazıyla burada bir arama taramaya girildi ama cihaz derinlik tespiti açısından yeterli olmadı. Ankara'dan 29 Temmuz sabahı timlerimizle birlikte Row cihazı (su altı görüntüleme) geldi. İlgili teknenin 110-120 metre derinlikte olduğu tahmin ediliyor. Yeri henüz tespit edilmiş değil. Sadece battığı bölgenin o derinlikte olduğu konusunda bir değerlendirmesi var ilgili ekiplerimizin. Hem Sahil Güvenlik Komutanlığımız hem Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızla temasa girdik. Çünkü bir iç gölde ilk kez böyle bir batık arama çalışması gerçekleştirdik. Temennimiz sayının bu kadar yüksek olmamasıdır. Baştan itibaren ilgili kişilerin ortaya koyduğu ifadelerde çelişkili ifadeler söz konusu. Biz tamamen bu çelişkili ifadeler üzerinden tahminen arama tarama çalışması başlattık. Şu anda Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında. İlgili köyün muhtarı açığa alındı. Çünkü 27 Haziran akşam saat 22.00 itibarıyla kayıp bilgisi söz konusu. Bize iletilen 20 saat zaman dilimi farklılığıyla ihbar değerlendiriliyor."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

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