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Süleyman Soylu, Ekonomi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

İstifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Soylu "Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır.

13.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

İstifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Soylu "Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" açıklaması yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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