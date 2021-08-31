İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN EKİPLERİMİZE TEŞEKKÜR

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN EKİPLERİMİZE TEŞEKKÜRKastamonulu afetzede vatandaşlarımız ile el ele hayatı normale döndürme çabasına Sayın Valimiz Ali ÇELİK koordinasyonunda Kütahya İl Özel İdaresi olarak yerinde destek veriyoruz.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN EKİPLERİMİZE TEŞEKKÜRKastamonulu afetzede vatandaşlarımız ile el ele hayatı normale döndürme çabasına Sayın Valimiz Ali ÇELİK koordinasyonunda Kütahya İl Özel İdaresi olarak yerinde destek veriyoruz. Genel Sekreterimiz Murat KOYAK'ın bizzat başında bulunduğu ekiplerimiz, selde zarar gören yolların ve alt yapının onarımı için özverili bir biçimde çalışmalarını canla başla sürdürüyorlar. Kastamonu Küre ilçesinde çalışmalarını tamamlayan ekiplerimiz Bozkurt ilçesine geçerek çalışmalarını bu ilçede devam ediyorlar. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özverili çalışmalarından dolayı Kütahya İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre