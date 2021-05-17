İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Düzce paylaşımı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Düzce paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Düzce paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de yapımı tamamlanan Çocuk Trafik Eğitim parkının fotoğraflarını paylaşarak, "Düzce'ye yakıştı mı yakıştı" diyerek "trafik kuralları aklımda" paylaşımında bulundu.

DÜZCE(İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de yapımı tamamlanan Çocuk Trafik Eğitim parkının fotoğraflarını paylaşarak, "Düzce'ye yakıştı mı yakıştı" diyerek "trafik kuralları aklımda" paylaşımında bulundu.

Düzce'nin Mergiç Mahallesinde yapımı tamamlanan Düzce Çocuk Trafik Eğitim Parkının fotoğraflarını içişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bakan Soylu mesajında, "Düzce'ye, Çocuk Trafik Eğitim Parkımız #YakıştıMıYakıştı Trafikte #HerYılDahaİyiye Kurallar Hep Aklımda" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Düzce paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Düzce paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Düzce paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Düzce paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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