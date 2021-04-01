İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi" paylaşımı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi" paylaşımı

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bilgisinin önemine işaret ederek, "Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi" paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bilgisinin önemine işaret ederek, "Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi" paylaşımında bulundu.

Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, afet bilgisinin, hayat bilgisiyle eşit olduğunu vurguladı.

Bakan Soylu'nun, "Gelin, Ela, Sıla, Ayda, Fatma ve İdil'e kulak verelim... Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi." notuyla paylaştığı videoda, 30 Ekim 2020'de, Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazından saatler sonra kurtarılan Ela, Sıla, Ayda, Fatma ve İdil'in, deprem farkındalığı konusundaki mesajları yer aldı.

Enkazdan sağ kurtarılarak, umudun simgesi olan çocuklar, videoda, "Binalarımızı depreme karşı kontrol ettirelim. Depremin ilk 6 saatinde ne yapacağımızı öğrenelim. Çünkü Türkiye, bir deprem bölgesi. Afet bilgisi, hayat bilgisi." ifadesini kullandı.

Video, "Çocuklarımızın hayatını mucizelere değil, önlemlere ve bilgiye emanet edelim." mesajıyla sona eriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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