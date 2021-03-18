İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "106 yıl önce Çanakkale'de geçit vermeyen kahramanlarımızın ruhu, bugün dağlarda, şehirlerde, denizlerde teröristle, uğursuzla, kaçakçıyla mücadele eden polisimizde, jandarmamızda, Sahil Güvenlik leventlerimizde ve aziz milletimizin tüm fertlerinde tezahür etmiştir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "106 yıl önce Çanakkale'de geçit vermeyen kahramanlarımızın ruhu, bugün dağlarda, şehirlerde, denizlerde teröristle, uğursuzla, kaçakçıyla mücadele eden polisimizde, jandarmamızda, Sahil Güvenlik leventlerimizde ve aziz milletimizin tüm fertlerinde tezahür etmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Soylu 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü" nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Soylu, "Bizde adet böyledir. Geline, kurbanlık kuzuya ve Mehmetçiğe kına yakılır. Gemilerin seyir defterlerinde her yer için 'geçildi' yazılır, sadece Çanakkale Boğazı 'çıkıldı' veya 'selamlandı' diye kaydedilir. Çünkü Çanakkale 'geçilemez', bizde adet böyledir." ifadelerini kullandı.

18 Mart 1915'te aziz milletin tarihe nakşettiği eşsiz kahramanlık destanlarından birisi olan Çanakkale Zaferi'nin, dünya tarihi ve kendi medeniyet yolculuğu açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Öyle ki, bu zafer, hem Milli Mücadele'ye hem de batı emperyalizmine karşı dünyada verilen tüm mücadelelere ilham kaynağı ve umut olmuştur.

Gerek asker sayısı gerekse de askeri araç-gereç bakımından mukayese dahi edilmeyecek bir güç dengesizliğini fırsat bilerek 'hasta adam' diye nitelendirdikleri kadim medeniyetimize son darbeyi vurmak istediler. Ancak Seyid Onbaşı'nın, Mehmet Çavuş'un, Nezahat Onbaşı'nın inancı, milli şuuru ve maneviyatıyla bozguna uğradılar."

Bu maneviyat, inanç ve şuurun şekillendirdiği "Çanakkale Ruhu"nun dün olduğu gibi bugün de diri, cari olduğunu ve ilham vermeye devam ettiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Seyid Onbaşı'ya, Nezahat Onbaşı'ya, Mehmet Çavuş'a ve daha nicelerine destan yazdıran bu manevi güç, 15 Temmuz gecesi bayrağı yere düşürmeme uğruna şehadete yürüyen Ömer Halisdemir ve 250 arkadaşında, gazilerimizde tezahür etmiştir. Nusrat Mayın Gemisi'nin ruhu, yerli üretim insanlı, insansız hava araçlarımızda, savunma sanayi ürünlerimizde ve onu gerçekleştiren işçilerimizde, mühendislerimizde, hemşire Safiye Hanım'ın, doktor Tarık Nusret'in ruhu, bugün Kovid-19 salgınında mücadele eden sağlık ordumuzda, 106 yıl önce Çanakkale'de geçit vermeyen kahramanlarımızın ruhu, bugün dağlarda, şehirlerde, denizlerde teröristle, uğursuzla, kaçakçıyla mücadele eden polisimizde, jandarmamızda, Sahil Güvenlik leventlerimizde ve aziz milletimizin tüm fertlerinde tezahür etmiştir."

Türk milleti geleceğin tarihini yeniden yazacak

İçişleri Bakanı Soylu, Türk milletinin Çanakkale ruhu ve inancıyla, kardeşliğinden, inancından ve medeniyet değerlerinden alacağı güçle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kararlılık ve inançla, hem bölgesinin hem de dünya üzerindeki tüm mazlum milletlerin umudu olmaya devam edeceğini vurguladı.

Soylu mesajında, "Bu büyük zaferin muzaffer komutanı, güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale Savaşı'nın ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm şehit ve gazilerine Cenabıhak'tan gani gani rahmet diliyor, bu büyük zaferin 106. yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur