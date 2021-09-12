Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu: '12 Eylül'deki gibi her darbe, memleketimizi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusudur' - Haberler
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Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu: "12 Eylül'deki gibi her darbe, memleketimizi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusudur"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu:

Son dakika politika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, darbecilerin amaçlarının Türkiye'yi istikrarsız ve işlevsiz hale getirmek olduğunu belirterek, "12 Eylül'deki gibi her darbe, memleketimizi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusudur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, darbecilerin amaçlarının Türkiye'yi istikrarsız ve işlevsiz hale getirmek olduğunu belirterek, "12 Eylül'deki gibi her darbe, memleketimizi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusudur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41'inci yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Darbecilerin esas hedeflerinin milletin birliğini bozmak olduğunun altını çizen Soylu, paylaşımında, "12 Eylül'deki gibi her darbe, memleketimizi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusudur. Hedefleri, bağımsız ve özgür Türkiye'dir. Hedefleri, milletin birliğidir. Vesayetin araçları, maskeli iş birlikçileri ile istikrarsızlık ve devleti işlevsiz hale getirmektir. Bir daha asla başaramayacaklar" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber: Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu: '12 Eylül'deki gibi her darbe, memleketimizi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusudur' - Haberler
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