İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda.

12.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı : "Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Gelecek nesillerimize terörsüz bir bırakacağız."

Kaynak: AA
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