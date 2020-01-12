12.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız."

Kaynak: AA