İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı.
25.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.
Kaynak: AA