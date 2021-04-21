AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Altay'a tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Altay'a tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Altay'a tepki
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir canlı yayındaki sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Cumhurbaşkanımızı 'Menderes'in sonu' ile tehdit edenlere diyoruz ki; 'Buyrun gelin, biz burdayız.' Siz 'Menderes'in sonu' diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti
Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti
CHP Genel Merkezi personeli Engin Gündüz, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
CHP Genel Merkezi personeli Engin Gündüz, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Akrobasi tutkunlarının sosyal medya için tehlikeli şovları yürekleri ağza getirdi
Akrobasi tutkunlarının sosyal medya için tehlikeli şovları yürekleri ağza getirdi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Nikos Dendias Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Altay'a tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 04:04:56. #1.15#

title