İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Çatlasalar da Patlasalar da Türkiye'nin İsmi Büyük Türkiye...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: -"Çatlasalar da patlasalar da Türkiye'nin ismi büyük Türkiye olacaktır. Zengin Türkiye, özgür Türkiye olacaktır."

"Biz insansız hava aracımızı artık İsrail'den almıyoruz. Biz helikopterlerimizi dünyadan almıyoruz. Her türlü helikopterimizi kendimiz yapıyoruz. Kızdıkları nokta bu. Türkiye tankını nasıl yapar? En teknolojik gelişmiş araçları nasıl yapar? Dünyanın en büyük havalimanını nasıl yapar? Marmarayı nasıl yapar? Köprüleri nasıl yapar? Barajları nasıl yapar? Bölünmüş yolları nasıl yapar?

"Çatlasalar da patlasalar da Türkiye'nin ismi büyük Türkiye olacaktır. Zengin Türkiye, özgür Türkiye olacaktır."

-"Ankara Türkiye'nin kalbidir. Sadece Türkiye'nin değil Orta Doğu'nun kalbidir. Balkanların kalbidir, Orta Asya'nın kalbidir. Bütün dünyada ki mazlumların, mağdurların ve ben müslümanım diyen ben mağdurum diyen ben mahsumum diyen Orta Asya'dan Doğu Türkistan'a kadar etrafımızda ki bütün gönül coğrafyasının kalbidir."

ANKARA (İHA): Bakan Soylu, Sincan programı kapsamında Güngörmüşler Konağını ziyaret etti.

Kaynak: İHA