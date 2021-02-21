İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı (3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Gara'daki saldırıyı, yapanların yanına bırakmayacağını vurgulayarak, "Benim bir ahdım vardı onu gerçekleştiremedim. Eren'i öldürenleri Eren'in mezarının başındaki ağaca asmak ahdımdır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Gara'daki saldırıyı, yapanların yanına bırakmayacağını vurgulayarak, "Benim bir ahdım vardı onu gerçekleştiremedim. Eren'i öldürenleri Eren'in mezarının başındaki ağaca asmak ahdımdır. Ama 'olmaz' dedik geçtik, yakaladık bitirdik. İnönü Stadyumu'nu, oradaki evlatlarımızı katledenlerin peşinde gezdik, onları bitirdik. Bundan 15-20 yıl önce şehit olan evlatlarımızın en büyük onurumuz ailelerine açıp 'Katilleri bizim tarafımızdan cehennemi boyladı.' demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği Türkiye'de imkansız yoktur. Murat Karayılan'la ve diğerleriyle ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz." dedi.

A Haber'de "Gündem Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Soylu, Türkiye'nin terörle mücadele konseptini değiştirdiğini, 15 Temmuz'un birçok meselede miat olduğunu kaydetti.

Bakan Soylu, 15 Temmuz'un miat olmasının sebebini, "artık ecinnilerin işin içine karışmaması", istihbaratı yönlendirmeye çalışanların, aşağıdan doğru bilgiyi yanlış şekilde aktarmaya çalışanların sistemin içerisinde olmaması, sistemin içerisinde tamamen bu meselenin çözümünü ortaya koymaya çalışanların olması şeklinde aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörü kaynağında yok etme konsepti olduğunu aktaran Soylu, "Bu kaynak nedir? 1978 PKK'nın kuruluşu. İlk öldürülen siyasi, Edip Bucak. PKK'nın aslında kendini ilan ettiği bir eylemdir. 1979'da PKK 150 kadro elemanıyla beraber Suriye'ye geçti. Suriye'ye neden geçti? Orada kendisini eğitmek, felsefesini tam anlamıyla oturtmak ve ondan sonraki hedeflerini gerçekleştirebilmek için. Ardından, Haftanin, Metina, Zap, Avaşin, Basyan, Hakurk." dedi.

Harita üzerinde bu bölgeleri ve Gara'yı gösteren Soylu, Türkiye'nin hem Hakkari, Beytüşşebap, Şırnak, Yüksekova bütün bu hattın içerisinde ve yukarı doğru olan hattın içerisinde var olduğunu hem de şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti.

Gara'nın öneminden bahseden Soylu, şöyle konuştu:

"Kandil koridoru, Suriye koridoru, Sincar koridoru. Bu koridorun giriş alanı Gara'dır. Peki, Gara'nın ikinci önemli özelliği ne? Biz burayı sıkıştırdıkça bunların sözde Apollo akademisi buradadır. Tüm eğitim merkezlerini ve onun kendi mütemmim cüzleri olan bütün akademileri buradadır. Sağlık, eğitim, havacılık, hepsi buradaki alandadır. Diğerlerinden daha öte bu alanın bir özelliği var. Bu alan savunulması çok kolay bir alandır, tepeleri olan bir alandır."

Soylu, Türkiye'nin içerisinde 300 terörist olduğunu belirterek, "'312' diyor arkadaşlar da bana göre 300'ün altında. Çünkü savcıya vermeden, sarı torbaya koymadan sayıyı düşmüyoruz. Bazı bölgelerde kayıp olduğunu bildiğimiz, değerlendirdiğimiz 30 civarında diyebileceğim terörist daha var." dedi.

Türkiye'deki terörist sayısı son 4 yılda yüzde 88 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016'dan itibaren Türkiye'deki terörist sayısında yaşanan değişimi grafik üzerinde göstererek, ülkedeki terörist sayısının son 4 yılda yüzde 88 azaldığına dikkati çekti.

Bunun nasıl sağlandığına ilişkin Soylu, şöyle konuştu:

"Bir, içeride basmadık yer bırakmadık. İki; sadece teröristle uğraşmadık, finansmanıyla da uğraştık. Üç; oradaki belediyeler dediğimiz tamamen terör örgütünü finanse eden, onların insan kaynaklarını tesis etmeye çalışan, onlara moral veren, bir takım eğitim sempozyumları hazırlayan, lojistik desteklerini sağlayan anlayışın ta kendisidir. Uluslararası alanda irtibatını da sağlıyor. Sözde sivil toplum örgütleri. Sözde bir takım yapılar. Bütün bunları gerçekleştiriyor. Bir taraftan siz üs bölgelerini oluşturuyorsunuz. Hakkari'de, Kato'da üs bölgesi oluşturuyorsunuz. Körkandil'de üs bölgesi oluşturuyorsunuz. Cehennem deresinde üs bölgesi oluşturuyorsunuz. Seyit'e üs bölgesi oluşturuyorsunuz. Bütün bunların hepsi esas itibarıyla örgütün kendi adına eğitim olarak düzenlediği, kendi mağaralarında kaldığı, kendi alanlarında kaldığı, dönem dönem karşılaşırsanız çatışma çıktığı alanlardı. Şimdi bu alanların hepsinde biz varız. Bunun aynısını şimdi Metina'da Zap'ta Avaşin Basyan'da ve Gara'da yapmakla yükümlüyüz."

Gara'daki operasyon

Hedeflerinin Gara'daki terör örgütlerinin yuvalarını tarumar etmek, yaşam ve aktarma alanlarını, lojistik ve eğitim alanlarını ortadan kaldırabilmek olduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Gara'da bunu yaptığınız andan itibaren kalbe girmiş gibisinizdir. Bugün TSK'nın yapmış olduğu Gara operasyonunun anlamı da budur. Yani içeride Yıldırım, Eren, Kapan operasyonlarını yapıp aynı zamanda orda da kalmadık. Iğdır'dan başlayan, Ağrı'nın sonuna kadar hiçbir sınır ihtilafı çıkmadan sınır duvarlarını gerçekleştirdik. Sadece sınır duvarı yapmıyoruz. Bir entegre sınır yönetimi yapıyoruz. Bir taraftan optik kameraları olan kaleler, bir taraftan gece görüş dürbünleri olan, bir taraftan aydınlatmalar. Eğer bir kaçak söz konusu olursa fotoğrafını dönüyor, çekiyor, anında karakola atıyor, kırmızı lamba yanmaya başlıyor. Olağanüstü ve muhteşem bir sistem kurduk, kurmaya devam ediyoruz. Bu yıl 54-55 kilometre Van'ı bitireceğiz. Yüksekova'da başladık, 11 kilometre gittik. Güvenlik duvarlarının öteki tarafında hendekler de kazdık."

Soylu, Gara'nın esas itibarıyla oranın merkezi olduğuna işaret ederek, "O koridoru kapatmamız, eğitim alanlarını bertaraf etmemiz, bütün buradaki aktarım merkezlerinin ortasına, kalbine girmemiz ve düze inmemiz terör örgütünün en önemli sıkıntısıdır. Terör örgütünün bugünkü feryadının anlamı da budur." dedi.

"Orada olduğumuz için bugün Türkiye'nin içerisinde huzur var"

Bakan Soylu, Gara operasyonuna diğer ülkelerin bakışı ve Türkiye'nin terör mücadelesine sivil toplumlardan ve siyasi partilerden destek verilip verilmediğine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"İran'da 525 terörist olduğunu değerlendiriyoruz. Irak bölgesinde 2 bin 750. Bunlar kadrolu teröristtir. PKK'nın uzun yıllardan beri asli kadrolarıdır. Bir kısım da 15 bin 500'ün içinde var. Suriye'de 15 bin 500'ün önemli bölümü korkutularak, ürkütülerek ailelerinden alınarak katılanlar. Esas itibarıyla 5 bin civarında bir kadro var. 20 binin 15 bini de Suriye'de daha çok gördüğümüz, çocukların alınıp, her aileden bir kişinin alınıp, onlara bazen belli ücretlerin de verildiği bir yekün oluşturuyorlar. Bu bizim çok rahat bir şekilde baş edebileceğimiz ve yok edebileceğimiz bir örgüt."

Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları yaptığını hatırlatan Soylu, "Toplam 8 bin 134 kilometrelik bir alan. Peki derdi nedir Türkiye'nin? Tam da Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir konsepti hayata geçirmek, Sinat, Haftanin, Metina, Harkuk, Avaşin, Basyan, Zap, ardından Afrin, Cerablus, Azez, Mare ardından Resulayn, Tel Abyad. Terör hangi alandaysa Türkiye yukarıdan aşağıya Avrupa ve Amerika'yı rahatsız eden tam da bu. Bu alanlara Türkiye'nin girmesini istemediler. Türkiye'yi bir sıkışmışlık içerisine koyacaklar ve Türkiye'yi teslim alacaklar. Oysa biz bugün öndeyiz. Amerika, Avrupa teorisyenleri de duysunlar. Orada olduğumuz için bugün Türkiye'nin içerisinde huzur var." ifadelerini kullandı.

"Bu alanın hepsini temizlemek milletimizin bize talimatıdır"

"Gara'da işiniz bitti mi?" sorusu üzerine Soylu, henüz bitmediğini, Metina'da, Hakurk'ta, Haftanin'de ne yapıyorlarsa Gara'da da aynısını yapacaklarının altını çizdi.

Soylu, terör örgütünün kendisini idare ettiğini düşündüğü yerin Kandil olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Terör örgütü ahlaksız bir yapıdadır. 'Namussuz elebaşı' olarak nitelendirdiklerimizin 17-18 yaşındaki çocuklara tecavüz ettiği ve oradan olan çocukları alıp Mahmur'a götürüyorlar, büyütüp orada terörist yapmak için. Mantıkları talimatları anlayışları tamamen bu. Biz Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygılıyız. Suriye'nin bütünlüğüne saygılıyız. Ama bizi, ülkemizi istikrarsızlaştırmak, bölmek, parçalamak ve bizi kaybettirmek için, birliğimizi parçalamak için ellerinden geleni yapanlara da müsamaha göstermeyiz. Onun için bu alanın (Gara) hepsini temizlemek milletimizin bize talimatıdır."

"Murat Karayılan'la ve diğerleriyle ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz"

Saldırıdan sonra Murat Karayılan'ı "bin parçaya bölme" sözü verdiği hatırlatılan, yakın zamanda buna dair müjde alınıp alınmayacağı sorulan Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları yapanların yanına bırakmayacaktır. Benim bir ahdım vardı onu gerçekleştiremedim. Eren'i öldürenleri Eren'in mezarının başındaki ağaca asmak ahdımdır. Ama 'olmaz' dedik geçtik, yakaladık bitirdik. İnönü Stadyumu'nu, oradaki evlatlarımızı katledenlerin peşinde gezdik, onları bitirdik. Bundan 15-20 yıl önce şehit olan evlatlarımızın en büyük onurumuz ailelerine açıp 'Katilleri bizim tarafımızdan cehennemi boyladı.' demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği Türkiye'de imkansız yoktur. Murat Karayılan'la ve diğerleriyle ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük