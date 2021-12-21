İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bütçe görüşmelerinde, muhalefet partilerinin terör örgütleriyle ilgili tek bir cümle söylemediği bir tabloyu yaşadık" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bütçe görüşmelerinde, muhalefet partilerinin terör örgütleriyle ilgili tek bir cümle söylemediği bir tabloyu yaşadık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bütçe görüşmelerinde, muhalefet partilerinin terör örgütleriyle ilgili tek bir cümle söylemediği bir tabloyu yaşadık" Süleyman Soylu: "Alenen casusluk yapıyorlar, adam gibi itibar görüyorlar" "Bazıları hain olamayacak kadar sefildirler" İçişleri Bakanı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Bütçe görüşmelerinde, muhalefet partilerinin terör örgütleriyle ilgili tek bir cümle söylemediği bir tabloyu yaşadık"

Süleyman Soylu :

"Alenen casusluk yapıyorlar, adam gibi itibar görüyorlar"

"Bazıları hain olamayacak kadar sefildirler"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürleri ile 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bütçe görüşmelerinde, muhalefet partilerinin terör örgütleriyle ilgili tek bir cümle söylemediği bir tabloyu yaşadık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bütçe görüşmelerinde, muhalefet partilerinin terör örgütleriyle ilgili tek bir cümle söylemediği bir tabloyu yaşadık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bütçe görüşmelerinde, muhalefet partilerinin terör örgütleriyle ilgili tek bir cümle söylemediği bir tabloyu yaşadık

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title