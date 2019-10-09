İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla ilgili demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır.

09.10.2019 11:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla ilgili demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır. Bu kadar açık ve net. Batı bu konuda samimiyetsizdir."

Kaynak: AA
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