İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla ilgili demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır.
09.10.2019 11:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla ilgili demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır. Bu kadar açık ve net. Batı bu konuda samimiyetsizdir."
Kaynak: AA