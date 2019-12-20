20.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en güçlü olduğu, en yüksek koordinasyon içinde olduğu, en stratejik adımları attığı ve terörün bitmesine en yakın olduğu durumdadır."

Kaynak: AA