İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en güçlü olduğu, en...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en güçlü olduğu, en...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en güçlü olduğu, en yüksek koordinasyon içinde olduğu, en stratejik adımları attığı ve terörün bitmesine en yakın olduğu durumdadır.

20.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:02
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı : "Bugün , terörle mücadelede tarihinin en güçlü olduğu, en yüksek koordinasyon içinde olduğu, en stratejik adımları attığı ve terörün bitmesine en yakın olduğu durumdadır."

Kaynak: AA
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