İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu Millet Kimsenin Önünde Diz Çökmeyecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'yi güçlü ve müreffeh ülke yapmanın sorumluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Soylu, "Bu millet kimsenin önünde diz çökmeyecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay Valiliğinde Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib bölgesinde yürütülen faaliyetler hakkında brifing almasının ardından AK Parti Hatay İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere seslenen Bakan Soylu, milletin beklentilerini yerine getirmenin, ülkemizi güçlü ve müreffeh ülke yapmanın, hedeflerinin milletle buluşmasını sağlamanın sorumluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Terörle mücadelenin koordinasyonunu tekrar gözden geçirebilmek ve Amanoslar'da alınan kararların sonuçlarını görebilmek ve Hatay'ın huzurunun, güvenliğinin ne durumda olduğunu tekrar değerlendirmek üzere geldiğini belirten Bakan Soylu "Yeni bir sürece başladık. Seçimden önce heyecanlanıyorum demiştim. 24 Haziran bitecek ve 25 Haziran'da Türkiye'de yeni bir adım atılacak. Aynı heyecanı yeni sistemle başkanımızla, hükümetimiz ile birlikte milletimize hizmet etmenin heyecanı içerisindeyim. Milletimizin kafasını karıştırabilmek, yeni sistemin heyecanını ve iş yapabilme kabiliyeti üzerinde soru işareti bırakabilmek için her şeyi söylediler. Ama bugün görüyoruz ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Başkanımızın liderliğinde tıkır tıkır işlemekte. İlk başladığımız günlerde bu ülkede ekonomik kriz vardı, geleceğe ait umutsuzluk vardı. Bugün geldiğimiz durumu milletimizle beraber bütünleştirelim, Türkiye'yi umutsuzluk cenderesinden alıp, ülkenin yarınlarına ait birilerinin bize bir şekilde emrettiği 'Böyle yapmazsanız biz sizi bu cenderenin içinden çıkaramayız'diyenlere inat, kendimizin neler yapabileceğimizi, bu milletin gücünün neye yettiğini ve demokrasi ile beraber neler başarılabileceğini en güzel şekilde ortaya koydunuz. Sadece şunu söylemek istiyorum ki daha yeni başladık" dedi.

Milletin AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na ve Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek verdiğini vurgulayan Bakan Soylu "Değişimi bu milletin bir karakteri olarak ortaya koyan anlayış çatısına yeni başladık. Etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya söyleyeceklerimiz açısından yeni başladık. Bunu da oyla, sandıkla ve demokrasi ile beraber gerçekleştirdik. Birçok engellemelerin içerisinden çıktık bugün ayaklarımız üzerinden dünyaya ve etrafımızda ki coğrafyaya dimdik durabilme kabiliyetini ortaya koyduk. Her birimizin sorumluğu çok fazla, hep işlerimizi yarım bırakmayalım dedik. İşlerimizi yarım bırakmamak için bu milet AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na, liderimize güçlü destek verdi. Milletimizin bizden beklentilerini yerine getirmenin, ülkemizi yarın güçlü ve müreffeh ülke yapmanın, ideallerimizin, hedeflerimizin bu milletle buluşmasını sağlamanın sorumluluğu içerisindeyiz. Şehirlerimize getireceğimiz hizmetlerin, milletimizin huzur ve güven içerisinde yarınlara ulaşmasının sorumluluğu içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, milletin kimsenin önünde diz çökmeyeceği mesajını haykırdığını belirterek "Önümüzde daha da fazla sorumluluk var. 2023'ün, 2053'ün ve 2071'in. Türkiye'yi huzursuzluk, darbe cenderesi içerisine sokmaya çalışanlara müsaade etmeyen sizler bir şeyi haykırıyorsunuz. Biz 2023 diye konuşurken, gönlümüzün bütün samimiyeti ile beraber anlatırken, 2053'ü size anlatmaya çalışırken dudak bükenlere karşı siz bir şey haykırıyorsunuz. Bu topraklara geldiğimiz 1071'nde tam bir yıl sonrasına 2071'e daha bir gün sonrası Türkiye'yi, 1 yıl sonrası Türkiye'yi nasıl olduğunu düşünemeyecek bir karamsarlığa karşı içine atmaya çalışanlara karşı tam 1071'nde 2071'e tam bin yıl sonrası Türkiye'sinin hayallerini ortaya koymaya çalışırken siz bir şey haykırıyorsunuz. Haykırdığınız açık ve nettir. 'Biz kimsenin önünde diz çökmeyiz.' Okyanus ötesinden bir mesele üzerinden laf çarpıtmaya çalışanların esas derdi Türkiye'de demokratik sistem değildir. Onun bir tek derdi var 24 Haziran seçimlerine AK Parti'nin kazanmasını maalesef hala hazmedemiyorlar. Çok kısa sürede yeni hükümet sistemimizin çok güzel değişiklikleri ile milletimizin hayatına dokunan milletimizin hayatına değen bürokrasiyi azaltan 'işte bunu istiyordum' diyebilen bir anlayışı hep birlikte sağlayacağız. Bunları gerçekleştirirken bir sınavımız daha var, yerel seçimlerdir" dedi. - HATAY