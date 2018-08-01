İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bir Casus Rahibi Yüzünden Türkiye'ye Diz Çöktürmeye Çalışacağını...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bir Casus Rahibi Yüzünden Türkiye'ye Diz Çöktürmeye Çalışacağını...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bir casus rahibi yüzünden Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışacağını zannedenler, bilinmesini isterim ki Türkiye'nin gücünü bundan sonra daha kuvvetli şekilde görecekler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bir casus rahibi yüzünden Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışacağını zannedenler, bilinmesini isterim ki Türkiye'nin gücünü bundan sonra daha kuvvetli şekilde görecekler. Hiç kimsenin endişesi olmasın."

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