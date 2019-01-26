İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bildirimde Bulunmadan Bir Stand Açıp veya Yasal İzinleri...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bildirimde bulunmadan bir stand açıp veya yasal izinleri alınmamış, korsan bir gösteri düzenleyip sonra polisle, jandarmayla karşı karşıya gelmek elbetteki marifet değildir, aynı zamanda siyaset yapma usulü de değildir. Dolayısıyla bu faaliyetlerle ilgili olarak tarafların ilgili mevzuatı takip etmesi hususunu tekrar rica ettiğimi, burada herhangi bir kanunsuzluğa da göz yumamayacağımızı ifade etmek isterim."

Kaynak: AA