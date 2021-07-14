İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha; 28. buluşma gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha; 28. buluşma gerçekleştiriliyor. Diyarbakır'da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler!" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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