İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız"