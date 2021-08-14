İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur