İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Batı Karadeniz'deki sel) Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya...
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Batı Karadeniz'deki sel) Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi.
Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi.
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 55'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 55'e yükseldi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya... - Haberler
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