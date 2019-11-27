İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan ile bir araya geldi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı karşılamasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı ile bir araya geldi.

27.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:54

İçişleri Bakanı 'nun İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı karşılaması

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan ile bir araya geldi
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