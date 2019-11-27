İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı karşılamasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı ile bir araya geldi.
27.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:54
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı karşılaması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı ile bir araya geldi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan ile bir araya geldi