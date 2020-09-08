İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Artık maske istisnası diye hiçbir şey söz konusu değildir" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Artık maske istisnası diye hiçbir şey söz konusu değildir" "Maskesiz dolaşan kişilere istisnasız ceza yazılması lazım geldiğini ifade ettik" "Koltukları seyreltilmeyen minibüs, otobüslerde yolcu almak yasak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Artık maske istisnası diye hiçbir şey söz konusu değildir" "Maskesiz dolaşan kişilere istisnasız ceza yazılması lazım geldiğini ifade ettik" "Koltukları seyreltilmeyen minibüs, otobüslerde yolcu almak yasak" Kaynak: İHA