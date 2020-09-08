İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Artık maske istisnası diye hiçbir şey söz konusu değildir"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Artık maske istisnası diye hiçbir şey söz konusu değildir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Artık maske istisnası diye hiçbir şey söz konusu değildir" "Maskesiz dolaşan kişilere istisnasız ceza yazılması lazım geldiğini ifade ettik" "Koltukları seyreltilmeyen minibüs, otobüslerde yolcu almak yasak"

08.09.2020 15:22 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Artık maske istisnası diye hiçbir şey söz konusu değildir"

"Maskesiz dolaşan kişilere istisnasız ceza yazılması lazım geldiğini ifade ettik"

"Koltukları seyreltilmeyen minibüs, otobüslerde yolcu almak yasak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Artık maske istisnası diye hiçbir şey söz konusu değildir'

Kaynak: İHA

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