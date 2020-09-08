İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Artık maske istisnası diye hiçbir şey söz konusu değildir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Artık maske istisnası diye hiçbir şey söz konusu değildir" "Maskesiz dolaşan kişilere istisnasız ceza yazılması lazım geldiğini ifade ettik" "Koltukları seyreltilmeyen minibüs, otobüslerde yolcu almak yasak"
08.09.2020 15:22 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Artık maske istisnası diye hiçbir şey söz konusu değildir"
"Maskesiz dolaşan kişilere istisnasız ceza yazılması lazım geldiğini ifade ettik"
"Koltukları seyreltilmeyen minibüs, otobüslerde yolcu almak yasak"
Kaynak: İHA