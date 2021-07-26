İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'deki çalışmalara katılan jandarma personeline teşekkür etti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'deki çalışmalara katılan jandarma personeline teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'deki çalışmalara katılan jandarma personeline teşekkür etti
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Temmuz'da sel meydana gelen Artvin'in Arhavi ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Temmuz'da sel meydana gelen Artvin'in Arhavi ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

Arhavi Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Soylu, selde arama kurtarma ve temizlik çalışmalarında fedakarca görev yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Soylu, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 teröristin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini anımsatarak, güvenlik güçlerinin hem şehirlerin huzuru ve sükuneti için çalıştığını hem de gerektiğinde bu tür afet durumlarında erinmeden vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.

Bunu öyle kolay kolay kimsenin yapamayacağını dile getiren Soylu, "Ancak bizim kahraman jandarmamız, kahraman Mehmetçiğimiz yapar. Allah sizlerden razı olsun. Minnettarız ve müteşekkiriz. Eğer işlerimiz kolay gidiyorsa milletimizin dualarıyladır. Burada büyük dua aldınız." dedi.

Soylu, herkesin yardımlar için jandarmaya çok teşekkür ettiğini, minnettar olduğunu dile getirerek, "Zaten jandarmamızın, komandomuzun, Mehmetçiğimizin milletimizin gönlünde ve zihninde yeri başkadır. Burada da en ön safta olabilmeyi hem hak ettiniz hem de başardınız. Allah sizden razı olsun, tekrar çok teşekkür ediyoruz, Allah sizi muhafaza etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, daha sonra Arhavi Sanayi Sitesi'nde selde iş yerleri hasar gören esnafın sorunlarını dinledi, hasar oluşan çay fabrikasını ziyaret etti.

İlçe merkezindeki esnafın sorunlarını da dinleyen Soylu, tüm ekiplerin fedakarca çalıştığını belirterek her zaman vatandaşın yanında olduklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'deki çalışmalara katılan jandarma personeline teşekkür etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'deki çalışmalara katılan jandarma personeline teşekkür etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'deki çalışmalara katılan jandarma personeline teşekkür etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'deki çalışmalara katılan jandarma personeline teşekkür etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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