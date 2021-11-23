Bakan Soylu, Angolalı mevkidaşı ile görüştü - Haberler
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Bakan Soylu, Angolalı mevkidaşı ile görüştü

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Haberler | Politika

Bakan Soylu, Angolalı mevkidaşı ile görüştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Angolalı mevkidaşı Eugenio Laborinho ile görüştü.

Bakan Soylu, Angolalı mevkidaşı ile görüştü

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Angolalı mevkidaşı Eugenio Laborinho ile görüştü.

Interpol 89'uncu Genel Kurul Toplantısı kapsamında Haliç Kongre Merkezinde dış ülkelerin içişleri bakanlarıyla görüşen Bakan Süleyman Soylu, Angola İçişleri Bakanı Eugenio Laborinho ile bir araya geldi. İkili arasında oldukça samimi ortamda gerçekleşen görüşme daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Bakan Soylu, Angolalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Soylu, Angolalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Soylu, Angolalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Soylu, Angolalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Soylu, Angolalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Soylu, Angolalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Soylu, Angolalı mevkidaşı ile görüştü

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İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Son Dakika Haberleri

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