İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ampute Futbol Milli Takımını telefonla arayarak tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ampute Futbol Milli Takımıyla telefonla görüşmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımını telefonla arayarak tebrik etti.