İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ampute Futbol Milli Takımını telefonla arayarak tebrik etti - Haberler
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ampute Futbol Milli Takımını telefonla arayarak tebrik etti

AA - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ampute Futbol Milli Takımıyla telefonla görüşmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımını telefonla arayarak tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ampute Futbol Milli Takımıyla telefonla görüşmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımını telefonla arayarak tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ampute Futbol Milli Takımını telefonla arayarak tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ampute Futbol Milli Takımını telefonla arayarak tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ampute Futbol Milli Takımını telefonla arayarak tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ampute Futbol Milli Takımını telefonla arayarak tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ampute Futbol Milli Takımını telefonla arayarak tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ampute Futbol Milli Takımını telefonla arayarak tebrik etti
AA - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibariyle yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına, 197'ye gerilediğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibariyle yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına, 197'ye gerilediğini bildirdi.

 Bakan Soylu 'İlk kez' diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü

Bakan Soylu "İlk kez" diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü
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