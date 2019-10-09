İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Altında kimin imzası olursa olsun terörün kökünü kazımaya, zulmü...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Altında kimin imzası olursa olsun terörün kökünü kazımaya, zulmü bitirmeye kararlıyız. Bu coğrafyanın evlatlarına terörü değil huzuru miras bırakmak için yola çıktık. Cenab-ı Hak ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin" dedi.
09.10.2019 17:36
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Altında kimin imzası olursa olsun terörün kökünü kazımaya, zulmü bitirmeye kararlıyız. Bu coğrafyanın evlatlarına terörü değil huzuru miras bırakmak için yola çıktık. Cenab-ı Hak ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA