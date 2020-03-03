İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile 19 Şubat 2020'de 10...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile 19 Şubat 2020'de 10...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile 19 Şubat 2020'de 10 kişinin öldürülmesi ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Hanau'da yaşanan saldırıyla ilgili telefonla görüştü.

03.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:08
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile 19 Şubat 2020'de 10...

İçişleri Bakanı , İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile 19 Şubat 2020'de 10 kişinin öldürülmesi ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan 'da yaşanan saldırıyla ilgili telefonla görüştü. - ANKARA

Kaynak: İHA

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