İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Akif' filmini izleyen muhtarlarla görüntülü görüştü - Haberler
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Akif" filmini izleyen muhtarlarla görüntülü görüştü

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, mahalle ve köy muhtarlarıyla "Akif" filmini izledi.

ŞANLIURFA (AA) - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, mahalle ve köy muhtarlarıyla "Akif" filmini izledi.

Çiçek, film öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüntülü görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Vali Çiçek, paylaşımda, Bakan Soylu'ya, sunduğu imkan neticesinde muhtarlarla sinemada olduklarını kaydetti.

Ayrıca Şanlıurfa gezisi olacağını da anımsatan Çiçek, "Ulaşımı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek karşılayacak. Konaklamada bir sorunumuz vardı, 'Siz benim misafirlerim olacaksınız' dediniz. Onları da ilettik. Allah sizden razı olsun. Onu da çözmüş olduk. İnşallah 14-16 Ekim arasında Şanlıurfa'dayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Süleyman Soylu da muhtarlarla görüntülü görüşmesinde, "Akif" filminin galasında bulunduğunu ifade etti.

İstiklal şiirinin hangi ortamda yazıldığını, ülkenin bu konularda milli mücadele ve kurtuluş mücadelesini en iyi Afyonkarahisar'ın bildiğini anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Hangi ortamlarda ve nasıl zorluklarla gerçekleştirildiğini bu toprakların özgürlük ve bağımsızlık çerçevesinde bize nasıl emanet edildiğini o bir yıllık süreç içinde İstiklal Marşı'nın nasıl bir ortamda ve nasıl bir şekilde yazıldığını, ben çok etkilendiğimi ifade etmek istiyorum. Sayın muhtarlara böyle bir ortamda bir araya geldikleri için minnetlerimi ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Allah razı olsun. Bu filmi ne kadar çok insan izlerse aslında bu toprakların kıymetini hep beraber biliyoruz ama gelecek nesillere çok daha güçlü bir şekilde aktarmamızın sorumluluğunu bir kez daha yüklenmiş olacağımız kanaatindeyim."

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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Haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Akif' filmini izleyen muhtarlarla görüntülü görüştü - Haberler
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