İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanı Çalışkan'ı kabul etti

ESKİŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ı kabul etti.

Çalışkan, yaptığı açıklamada, Bakan Soylu ile makamında bir araya gelerek Eskişehir adına istişarede bulunduklarını bildirdi.

Bakan Soylu'nun yüksek enerjisinin, Eskişehir'e olan ilgisi ve desteğinin motive ettiğini belirten Çalışkan, "Değerli Bakanımıza misafirperverliği ve desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.