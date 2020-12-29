AFYONKARAHİSAR - Soylu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti
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AFYONKARAHİSAR - Soylu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti

29.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:53

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti.

Soylu, bazı programlar için geldiği Afyonkarahisar'da, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ne ziyarette bulunarak, konuk defterini imzaladı.

Bakan Soylu daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

Belediye ziyareti sonrası Soylu, Zeybek'in, ekibiyle ortaya koyduğu hizmetlerin vatandaşla yakın ilişkileri ortaya koyduğunu dile getirdi.

Bunu bütün belediye çalışmalarında gördüklerini kaydeden Soylu, "Allah razı olsun. Gayretli, samimiyetle bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Biz de gücümüz yettiğince emirlerine amadeyiz." dedi.

Belediyenin, kaynakları çok iyi kullanma konusunda bir irade sergilediğini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afyonkarahisar, tarihimizin bize emanet ettiği bir şehir. Bir kahramanlık şehri ve bu kahramanlığın tüm ruhuna uygun adımlarını atıyor. Gizemli bir şehir. Birçok farklılığı, zenginliği ve sorumluluğu barındıran bir şehrimiz. Bütün bunlara hizmet etmek de ayrı şereftir. Hizmet etmek bir nasip meselesidir, bir de fırsat meselesidir. Yani hizmet etmek herkese nasip olmuyor. Bir de burada sağ olsunlar ele ele bir durum var. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız, il başkanımız, partimiz herkes kolları sıvamış durumda. Bu bizim de moralimizi yükseltiyor. Heyecanımızı artırıyor."

AFYONKARAHİSAR - Soylu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti
AFYONKARAHİSAR - Soylu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti
AFYONKARAHİSAR - Soylu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti
AFYONKARAHİSAR - Soylu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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