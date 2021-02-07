Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona gelindiğini açıkladı
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona gelindiğini açıkladı

07.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:26

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin yapım çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin yapım çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza minnettarım. İşkencelerden yorulan Menderes'in, 'Çine Çayı'nın kenarında, söğütün altını özlüyorum' dediği yere, 'Adnan Menderes Müzesi'ni kuralım' talimatının tamamlanmasına az kaldı. Çok heyecanlıyım. Tarih, düzeliyor." ifadelerini kullandı.

Mesajla birlikte paylaşılan videoda ise Çine Çayı'na hakim bir tepe üzerine yapılan müzenin havadan ve inşaat sürecinden çekilen görüntülerine yer verildi.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona gelindiğini açıkladı
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona gelindiğini açıkladı
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona gelindiğini açıkladı
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona gelindiğini açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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