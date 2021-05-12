'Bahoz' kod adlı terörist Ferhat Taşdemir öldürüldü
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'Bahoz' kod adlı terörist Ferhat Taşdemir öldürüldü

'Bahoz' kod adlı terörist Ferhat Taşdemir öldürüldü
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 8 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin turuncu listede aranan 'Bahoz' kod adlı Ferhat Taşdemir olduğunu açıkladı. , Hakkari'de sivil vatandaşlar Orhan Adıyaman, Onur Bozkurt ve Arif Sevinç'i şehit eden terörist."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "8 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten turuncu listede aranan 'Bahoz' kod adlı Ferhat Taşdemir, Hakkari'de sivil vatandaşlar Orhan Adıyaman, Onur Bozkurt ve Arif Sevinç'i şehit eden terörist."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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