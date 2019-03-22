İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31 Mart Günü Eğer Seçilirse Sicillerinde PKK İltisakı Bulunan,...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31 Mart günü eğer seçilirse sicillerinde PKK iltisakı bulunan, tövbekar falan olmamış, irtibatı kesilmemiş ve Türkiye çapında 325 kişi belediye meclislerine girecekler. Bunların iltisakı, irtibatı, davaları devam ediyor. Net söyleyeyim 14 değil 325 kişi de olsa, iltisakını, irtibatını tespit ettiğimiz anda bu adamların hiçbirisi Allah muhafaza belediye meclis üyesi seçilse biz bunlara belediye meclis üyeliği yaptırmayız."

Kaynak: AA