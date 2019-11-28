28.11.2019 01:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " 3 yıldır 600'e yakın terörist sadece ikna yönetimiyle geldi adalete teslim oldu"

-" Basın açıklaması sırasın 50 tane LGBT'li kadın polislere saldırdı. Polis hiç bir müdahale ortaya koymadı"

-" Devletin kurucu partisin bugün devleti yok sayması, 3 günlük dernekler kadar itibar etmemesi bizi kabul edilebilir değildir"

-"Yılda 5 bin 500'ün üzerinde dağlara terörist götürüyorlardı. Partilerinden, belediyelerinden, derneklerden, radyolardan yaptıkları çağrılardan, gazetelerdeki makalelerinden annelerinden çocukları koparıyorlardı"

-" 2019 yılında dağa kaçırılan terörist sayısı 111"

-" 5 bin üzerinde aileyi ikan edebilmek teker teker onlarla konuştunuz"

-" 3 yıldır 600'e yakın terörist sadece ikna yönetimiyle geldi adalete teslim oldu"

-" Öleceksek hepimiz ölelim. Ama gelecek nesillerimize 2020 yılının sonundan itibaren PKK diye bir söz bırakmayalım"

ANKARA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda düzenlenen Jandarma İl Komutanları Toplantısında konuştu.Jandarma Genel Komutanlığı Terör, İstihbarat, Emniyet ve Asayiş konularına yönelik 2019 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi. Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe'deki Karargahta 3 gün süreyle devam edecek toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Ahmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile il komutanlarıyla Jandarma Genel Komutanlığı personelleri katıldı. Toplantıda 2019 yılı değerlendirilirken, 2020 yılında icra edilmesi planlanan çalışmalara yönelik yol haritaları belirlendi.

50 LGBT'li polise saldırdı

Bakan Soylu, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Taksim düzenlenen eylemde polisin kadınlara şiddet uyguladığı iddiasına, "Koskoca bir yalandır ve ayıptır. Artık bu istismardan bir vazgeçin.bBasın açıklaması bittikten sonra 50 LGBT'li polise saldırdı. Sadece hafif bir gaz sıktı. Gaz sıkıldıktan sonra da olay dağıldı" bilgilerini verdi.

PKK ile iç içe olan belediye başkanları

Terörle iltisaklı belediyelere 2016'da görevlendirme yapıldığında da ortalığın ayağa kaldırıldığını hatırlatan Bakan Soylu,

"94 belediye başkanından 42 belediye başkanının toplamda 286 yıl ceza aldı 19'u tutuklandı, 59'u tutuksuz yargılanıyor, 8'i hakkında da yakalama kararının çıktı. Kandil'in en son derdinin ne olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim, Amedspor. Aman ne yapın, nereden ne derseniz edin Kandil'in açık talimatı, 'Amedspor'a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun' diye bizatihi Cemil Bayık talimat gönderiyor. Terör örgütünün desteklediği bir siyasi parti. Terör örgütünün direk talimat verdiği bir spor kulübü. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? Cemil Bayık, 'Amedspor'a destek verin' diye açık açık talimat gönderdi, duymayacak mıyız?" şeklinde konuştu.

"PKK'yı dağlardan silecek ekip"

Soylu, terörle mücadele politikasını vurgulayarak, "Bize kursun sıkanın ümüğünü sıkarken, okul önlerinden çocuk kaçırıp terörist yapan, sınırın ötesinden küçücük çocukların okuduğu okullara, insanların evlerine havan mermisi atan teröristin ümüğünü sıkarken, kimseden izin almak zorunda değiliz. Artık 'teröriste terörist' diyen, teröriste ekmek verene de destek verene de cevap veren, müdahale eden bir devlet var. İşte sizler, bu ülkenin jandarma teşkilatısınız. Net bir şey söyleyeyim, bu ülkenin bugüne kadar gördüğü en iyi, en güçlü jandarmalarsınız. Çıtayı en yükseğe çıkarmış jandarmalarsınız. Teknolojik kapasitenizle, beşeri kapasitenizle, operasyonel tecrübenizle en iyiler sizlersiniz. PKK'yı dağlardan silecek ekip, bu ekip olmalıdır" sözlerine yer verdi.

233 terörist adalete ailesinin iknasıyla teslim oldu

PKK'nın yılda 5 bin 500'ün üzerinde dağlara terörist götürdüğü yılları hatırlatan Soylu, "Belediyelerinden, kurmuş oldukları derneklerinden sözde radyolarından yaptıkları çağrılarla ve sözde gazetedeki makalelerinden annelerinden çocukları koparıyorlardı. 2019 yılı için rakam 111. Üç yılda 600'e yakın terörist ailelerinin ikna etmeleriyle birlikte geldiler adalete teslim oldular. Ortaya koyduğumuz bu yöntem bilimsel bir yöntem. Üzerinde iyice düşünülmüş titiz çalışılmış ve PKK'yı psikolojik olarak kalbura çevirmiştir. Geçen yıl sayı 165 idi bu yıl dağlardan 233 terörist adalete teslim oldu"bilgilerini paylaştı.

Kaynak: İHA