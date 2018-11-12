İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim Balkanlarda 500 yıllık mazimiz vardı, Orta Dogˆu'da 400 yıllık. Bize bu koskoca maziyi unutturmaya, kapılarımızı herkese kapattırmaya c¸alıs¸tılar. Sanki oralarda yas¸amamıs¸ız, oralara vali atamamıs¸ız, oraları yo¨netmemişiz, oralarda soydas¸larımız, dindas¸larımız yokmus¸ gibi." dedi.

Soylu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AKÜ 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığına bağlı polis tes¸kilatı, jandarma, gu¨venlik korucuları ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan toplam 525 bin kis¸inin terör, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ettiğini söyledi.

Bu bilançonun, ülkede büyük bir sorumlulukla beka mücadelesi verildiğinin göstergesi olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Bu anlattıklarım, yu¨ku¨mu¨z, sorumluluklarımız ve maliyetlerimizle ilgiliydi. Elbette ki bunun kars¸ısında bir de gu¨cu¨mu¨z var. Tu¨rkiye'nin bu sorunlarla mu¨cadele ederken kullandıgˆı en bu¨yu¨k iki gu¨cu¨ vardır. Birisi, büyük milletimizin cesaret ve feraseti, yani tarihten getirdigˆi hasletleri, ikincisi de ko¨klu¨ devlet gelenegˆimizdir. Milletimizin o¨zelliklerine ait olan kısmı, varlıgˆımıza yo¨nelen tehditlere kars¸ı binlerce yıldır degˆis¸meden verdigˆimiz tepkilerdir."

"Bize yıllarca kendimizi ku¨c¸u¨k go¨sterdiler"

Soylu, Türkiye'nin köklü devlet geleneği sayesinde, karşısında hiçbir güç tanımadığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize yıllarca kendimizi ku¨c¸u¨k go¨sterdiler. 'Siz yapamazsınız, siz beceremezsiniz' dediler. Sizlerin yas¸ındayken Tu¨rkiye kendini ancak Yunanistan ile kıyaslayabilirdi, onunla yarıs¸ırdık. Oysa ku¨c¸u¨msemek gibi olmasın ama tarihin hic¸bir do¨neminde bizimle kıyaslanacak bir konuma gelememis¸ bir u¨lkedir. Bizim Balkanlarda 500 yıllık mazimiz vardı, Orta Dogˆu'da 400 yıllık. Bize bu koskoca maziyi unutturmaya, kapılarımızı herkese kapattırmaya c¸alıs¸tılar. Sanki oralarda yas¸amamıs¸ız, oralara vali atamamıs¸ız, oraları yo¨netmemis¸iz, oralarda soydas¸larımız, dindas¸larımız yokmus¸ gibi."

Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de yardıma muhtaç soydaşları ve dindaşlarına kucak açtığına işaret eden Soylu, ülkenin şimdiye kadar hiçbir mazluma sırtını dönmediğini, aldığı dualarla dimdik ayakta kaldığını vurguladı.

"Bu değerlerimizden güç alıyoruz"

Jandarma Genel Komutanlığının 179, Emniyet teşkilatının ise 173 yaşında olduğunu hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Bütün bunlar bir devlet geleneği oluşturur. Bize bu bu¨yu¨k birikimlerimizi zaman zaman unutturmaya, bu birikimlere saldırmaya c¸alıs¸tıkları oldu. Bunu bazen darbelerle yapmaya kalktılar, bazen sagˆ sol c¸atıs¸maları s¸eklinde o¨rgu¨tlediler, bazen laik dindar s¸eklinde suni ayrıs¸tırmalarla gerc¸ekles¸tirmeye c¸alıs¸tılar. Bazen de aslında bir zenginlik olarak kabul ettigˆimiz etnik farklılıklarımız u¨zerinden bir fay hattı olus¸turmaya c¸alıs¸arak bunu gerc¸ekles¸tirmek istediler. Ancak bu¨tu¨n bunlara kars¸ı, medeniyet kodlarımızdaki su¨tunlar imdadımıza yetis¸mis¸tir. Bas¸ta inanc¸larımızdaki hos¸go¨ru¨ gelenegˆi olmak u¨zere, Anadolu'daki bin yıllık gec¸mis¸imizin bu¨tu¨n ku¨ltu¨rel figu¨rleri, bu mu¨cadelede bizi ayrıs¸tırmak isteyenlere kars¸ı bu¨tu¨nleyici bir rol oynamıs¸tır. İs¸te Tu¨rkiye, bugu¨n verdigˆi bu¨tu¨n mu¨cadelede bu saydıgˆım o¨zelliklerinden ilham almaktadır. 3 milyon 591 bin Suriyeli göçmeni insanlığa yakışır şekilde ağırlarken de bu değerlerimizden güç alıyoruz. Dünya eroin yakalamalarının yüzde 16'sını, Avrupa eroin yakalamalarının ise 2 katını tek başımıza gerçekleştirirken de yine bu özelliklerimizden güç alıyoruz. PKK, FETÖ, YPG, DHKP-C ile eş zamanlı mücadele ederken de yine aynı özelliklerimizden güç alıyoruz."

Soylu, Anadolu'nun zorlu bir coğrafya olduğuna dikkati çekerek "Biz İsviçre'deki, İsveç'teki, Norveç'teki bir ülke değiliz. Dünyanın en önemli iki enerji çıkarananın arasındayız. Birisi Hazar Havzası, birisi Orta Doğu Havzası. Avrupa elini ayağını açmış enerji bekliyor. Bizi de buranın en önemli enerji geçiş güzergahı yapmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak da konuşmasında 3 enstitü, 11 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 5 yüksekokul ve 14 meslek yüksekokulunda, 87 bölüm ve 84 program ile 43 bin 800'ü aşkın öğrencinin eğitim gördüğünü ayrıca 58 ülkeden 540 yabancı öğrenciye eğitim verildiğini aktardı.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin ardından Bakan Soylu ve protokol üyeleri, üniversite yerleşkesindeki AKÜ Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri'nin açılışını gerçekleştirdi.

(Bitti)