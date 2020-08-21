İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2021 yılının Aralık ayına kadar 81 ilimizdeki il afet risk azaltma...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2021 yılının Aralık ayına kadar 81 ilimizdeki il afet risk azaltma planları tamamlayacağız" "Vatandaşın 'Nerde bu devlet' isyanını gördük" "Bu millet düştüğü yerden kalkmıştır"
21.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:39
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2021 yılının Aralık ayına kadar 81 ilimizdeki il afet risk azaltma planları tamamlayacağız"
"Vatandaşın 'Nerde bu devlet' isyanını gördük"
"Bu millet düştüğü yerden kalkmıştır"
Kaynak: İHA