İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2021 yılının Aralık ayına kadar 81 ilimizdeki il afet risk azaltma... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2021 yılının Aralık ayına kadar 81 ilimizdeki il afet risk azaltma planları tamamlayacağız" "Vatandaşın 'Nerde bu devlet' isyanını gördük" "Bu millet düştüğü yerden kalkmıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2021 yılının Aralık ayına kadar 81 ilimizdeki il afet risk azaltma planları tamamlayacağız" "Vatandaşın 'Nerde bu devlet' isyanını gördük" "Bu millet düştüğü yerden kalkmıştır" Kaynak: İHA