İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018'in ilk 8...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018'in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019'un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur" dedi.
06.09.2019 11:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018'in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019'un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA