İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018'in ilk 8...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018'in ilk 8...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018'in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019'un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur" dedi.

06.09.2019 11:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018'in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019'un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.