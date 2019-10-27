İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2019'un ilk 6 ayında yurt içinde bin 494 afet ve acil duruma...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2019'un ilk 6 ayında yurt içinde bin 494 afet ve acil duruma...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2019'un ilk 6 ayında yurt içinde bin 494 afet ve acil duruma müdahale ettik. 2 bin 597 kişi kurtarıldı" "En önemli görevimiz toplumu doğal afetlere hazırlamaktır"

27.10.2019 13:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2019'un ilk 6 ayında yurt içinde bin 494 afet ve acil duruma müdahale ettik. 2 bin 597 kişi kurtarıldı"

"En önemli görevimiz toplumu doğal afetlere hazırlamaktır"

Kaynak: İHA

VİDEO: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2019'un ilk 6 ayında yurt içinde bin 494 afet ve acil duruma...
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