27.10.2019 13:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2019'un ilk 6 ayında yurt içinde bin 494 afet ve acil duruma müdahale ettik. 2 bin 597 kişi kurtarıldı"

"En önemli görevimiz toplumu doğal afetlere hazırlamaktır"

Kaynak: İHA