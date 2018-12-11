İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2018 Yılı İçinde Terör Örgütü Yanlısı Siber Faaliyet İçinde...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2018 yılı içinde terör örgütü yanlısı siber faaliyet içinde bulundukları tespit edilen 110 bin civarında sosyal medya hesabı takip edilerek 45 bin hesabın kullanıcısı deşifre edilmiş, bunlardan 7 bin kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir" dedi. 11.12.2018 10: 15: 47 TSI

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