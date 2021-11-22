İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye'nin tamamında toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür." - Haberler
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye'nin tamamında toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye'nin tamamında toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye'nin tamamında toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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