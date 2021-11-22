İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye'nin tamamında toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye'nin tamamında toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye'nin tamamında toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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