İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "15 Temmuz Tarihinden Bugüne Kadar Yapılan İşlemler Neticesinde 217...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "15 Temmuz tarihinden bugüne kadar yapılan işlemler neticesinde 217 bin 971 kişi gözaltına alınmış, 16 bin 684 kişi hüküm giymiş olup 14 bin 750 kişi ise halen tutuklu durumdadır.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "15 Temmuz tarihinden bugüne kadar yapılan işlemler neticesinde 217 bin 971 kişi gözaltına alınmış, 16 bin 684 kişi hüküm giymiş olup 14 bin 750 kişi ise halen tutuklu durumdadır."