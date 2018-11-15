İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "15 Temmuz Tarihinden Bugüne Kadar Yapılan İşlemler Neticesinde 217...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "15 Temmuz tarihinden bugüne kadar yapılan işlemler neticesinde 217 bin 971 kişi gözaltına alınmış, 16 bin 684 kişi hüküm giymiş olup 14 bin 750 kişi ise halen tutuklu durumdadır."