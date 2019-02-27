İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Bin Polis Alacağız

Dha İSTANBUL - İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: 15 BİN POLİS ALACAĞIZ(geniş haber)

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Merkezi'nde muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcilerine seslenen Süleyman Soylu, 'FETÖ konusunda bir başlık açmak istiyorum. Çok önemli operasyonlar yaptık. Çok önemli operasyonlar da topun ağzında. FETÖ ile ilgili yapacağımız operasyonlara Türkiye'de ki herkes şaşıracak. FETÖ sadece bir terör örgütü değildir. FETÖ dünyanın en etkili istihbari örgütlerinden bir tanesidir. Kimse yanlış anlamasın. İsthibari örgütler tehlikelidir. Ülkenin her tarafına, dünyanın her tarafına sızarak kanser edip teslim almaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"AMERİKA'NIN DÜNYACA ÜNLÜ İKİ ASKERİ ÜSSÜNDE BUGÜN FETÖ'NÜN OKULLARI CARİDİR"

Soylu, 'Amerika'nın dünyaca ünlü iki üssünde bugün FETÖ'nün okulları caridir, askeri üssünde caridir. Birisi Nevada'da birisi Arizona'da. Bizi ahmak zannetmesinler. Avrupa Birliği,Avrupa Parlemantosu'na yapılan saldırıyı PKK yaptı. Yakın gelecekte Avrupa bize diyecekki 'Bu PKK terör örgütünü gelin bizden kurtarın' diyecek. O zaman biz de biraz ağırdan alırız. Ben FETÖ için Amerika'nın da aynısını diyeceğinin burada altını çiziyorum. Bir taraftan Nevada'da bir taraftan da Arizona'da askeri üssünü FETÖ'ye vereceksin ondan sonra da ben terörle mücadele ediyorum diye bütün dünyayı kandırmaya çalışacaksın" İfadelerini kullandı.

"15 BİN POLİS ALACAĞIZ"

Bakan Soylu, 'Bekçi sistemi Cumhurbaşkanımızın ürettiği bir sistem. Vatandaşımız rahat uyurken bekçi görev başında olacak dedi ve hemen 10 bin bekçi alımı yaptık. İstanbul'a 2 bin 800-2 bin 900 bekçi verdik. Şimdi İstanbul'a bin 200 veya bin 250 bekçi daha veriyoruz. Toplamda 4 bin bekçi olacak. Dün akşam belirledik 8 bin bekçi çıkıyor, Martta binini İstanbul'a veriyoruz. Böylelikle İstanbuldaki bekçi sayısı 5 bin olacak.10 bin polis alıyorduk. Sayıyı dün akşam 15 bin'e çıkardık.15 bin polis alacağız. Bunun büyük bir bölümünü de İstanbul'a vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"DEDİKODULAR İLE İNSANLARIN KAFASINI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Muhtarların maaşlarında kesinti yaşanacağı iddialarına ilişkin de Soylu, 'Bu bir dedikodu. Akıl karı bir iş değil. Bu tür dedikodular ile insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Muhtarlarımızın özlük hakları konusunda çok önemli adımlar attık. Sayın Cumhurbaşkanımız bunlar bunlar olacak dedi biz de o dedikten sonra güle oynaya yaptık" diye konuştu.

Kaynak: DHA