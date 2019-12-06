İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(112 çağrı merkezlerine gelen asılsız ihbarlar) Asılsız ihbarlara...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(112 çağrı merkezlerine gelen asılsız ihbarlar) Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık.
06.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(112 çağrı merkezlerine gelen asılsız ihbarlar) Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir ancak mesele ceza tahsil etmek değil hayat kurtarmaktır."
Kaynak: AA