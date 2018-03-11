İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Açıklaması

AK Parti Sakarya 6. Olağan İl Kongresine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "2019 dünyada hak arayan, adalet arayan bütün milletlere yönelik her sandığa giden oyun, Anadolu insanının ortaya koyduğu iradedir ve kararlılıktır" dedi.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Sakarya 6. Olağan İl Kongresi' geniş katılımla gerçekleşti. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Soylu yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi adeta ilmek ilmek dokuyup geleceğe hazırlayan, yarına hazırlayan AK Parti'lilerin huzurunda olmaktan onur duyuyorum. Ülkemiz, milletimiz, bu güzel topraklar çok defa olağanüstü durumlardan geçti. Bu olağanüstü dönemlerin içerisinde maalesef zayıftık. Bu dönemlerin içerisinde endişeliydik, güçsüz idik, lidersiz idik. 20. yüzyılın başında bu toprakları bize dar etmek isteyenler bize 'hasta adam' dediler. 21. yüzyılın başına geldik. Terörle, ekonomik krizlerle, yolsuzluklarla ve bu ülkenin karşı karşıya kaldığı ama takatinin yetmediği depremlerle bizi terbiye etmeye çalıştılar. Bugün de olağanüstü dönemden geçiyoruz. Ama Allah'a hamd olsun ki bu olağanüstü dönemde biz bugün güçsüz değiliz, takatsiz değiliz, endişeli ve biz bugün lidersiz değiliz ve liderimizin izinde gidiyoruz. Bu kongrenin bir ruhu, selamı ve anlamı var. Biz 2019'a hazırlanıyoruz. 2019 sadece bir seçim değil. 2019 geçmişimizin emanetinin geleceğe taşınmasıdır. 2019 bizim millet irademizin sadece 780 bin kilometrekareye yansıması değildir. 2019 dünyada hak arayan, adalet arayan bütün milletlere yönelik her sandığa giden oyun, Anadolu insanının ortaya koyduğu iradedir ve kararlılıktır" dedi. - SAKARYA