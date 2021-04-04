İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 amiralin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar,...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 amiralin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler" dedi.