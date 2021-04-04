İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 amiralin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar,...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 amiralin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 amiralin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar,...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 amiralin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 amiralin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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