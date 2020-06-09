İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içindeki toplam terörist sayısı 445'e indi" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445'e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah." ifadelerini kullandı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında 2, Elazığ Görese dağlarında 2 olmak üzere toplam 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini belirtti. Soylu, şunları kaydetti:

"Yurt içi toplam terörist sayısı 445'e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah. Biraz daha sabır ve gayret."

Kaynak: AA