İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde 5 terörist daha azaldı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içinde 5 terörist daha azaldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanlar devam ediyor. Bugün Lice'de biri Turuncu Listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3. Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA