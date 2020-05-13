İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde 5 terörist daha azaldı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında yurt içinde 5 teröristin daha azaldığını belirterek, "Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında yurt içinde 5 teröristin daha azaldığını belirterek, "Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..." ifadesini kullandı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iç güvenlik operasyonlarına yönelik şu ifadelere yer verdi: "Kahramanlar devam ediyor... Bugün Lice'de biri turuncu listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3... Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..." Kaynak: AA